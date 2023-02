Ruthyanna Camila é árbitra do quadro da CBF desde 2015 e sofreu com machismo no Estadual da Paraíba - Arquivo pessoal/Ruthyanna Camila

Publicado 31/01/2023 18:09

Um caso de machismo marcou o Clássico Botauto, entre Botafogo-PB e Auto Esporte-PB, pelo Estadual da Paraíba, na última segunda-feira. Depois de ser expulso em um lance de confusão dentro de campo, o zagueiro Tiago Bob, do time automobilista, afirmou que sua expulsão aconteceu apenas pelo fato de a árbitra ser uma mulher. A situação foi relatada pela profissional em súmula.

Por volta dos 25 minutos do segundo tempo, Willian Kaefer, do Botafogo-PB, fez falta em Léo Henrique. Os dois atletas se desentenderam no gramado e, na sequência, Thiago Santos, do Auto Esporte-PB, atingiu Kaefer com um empurrão por trás e, com isso, iniciou-se um tumulto entre as equipes.



Em meio à confusão, o defensor Tiago Bob, que já havia recebido cartão amarelo por reclamação, levou a segunda advertência e foi expulso. Ao sair de campo, o zagueiro teria dito sobre a árbitra:



"É nisso que dá botar mulher para apitar".



A fala foi ouvida por algumas pessoas que estavam à beira do campo, entre eles o delegado da partida, Gerson Tomaz da Silva Júnior, que transmitiu a informação para a árbitra Ruthyanna Camila. Ela relatou toda a situação em súmula, reforçando que se sentiu ofendida pelo atleta.



Ruthyanna Camila tem 27 anos e é árbitra do quadro da CBF desde 2015, sendo a única mulher do quadro da Federação Paraibana de Futebol. A profissional de arbitragem foi a primeira mulher a apitar o Clássico dos Maiorais entre Campinense e Treze, no Paraibano de 2022.