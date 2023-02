Tom Brady, astro da NFL - MADDIE MEYER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicado 01/02/2023 11:00

Tom Brady decidiu colocar um ponto final na carreira. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers anunciou nesta quarta-feira (1) que irá se aposentar da NFL, a liga de futebol americano. O jogador, de 45 anos, disputou 22 temporadas e conquistou sete títulos de Super Bowl.

Considerado o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos, Tom Brady foi sete vezes campeão do Super Bowl, um recorde da NFL, além de ser eleito o melhor jogador da decisão em cinco oportunidades. Ele conquistou seis títulos com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady também é o recordista da NFL em passes para touchdown, com 624, além de jardas aéreas, com 84.250. Na temporada de 2022/23, ele somou 4.694 jardas aéreas, 25 touchdowns e 9 interceptações na campanha que terminou com a eliminação para o Dallas Cowboys no Wild Card dos playoffs.

Confira o texto de despedida de Tom Brady:

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentado, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado. Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês"