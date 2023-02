Hakim Ziyech chegou a viajar para Paris e realizou exames médicos, mas o atraso na documentação impediu o empréstimo ao PSG - AFP

Publicado 01/02/2023 12:31

Apesar do acerto com o Paris Saint-Germain, o atacante Hakim Ziyech permanecerá no Chelsea até o final da temporada 2022/23. Um envio errado da documentação por parte do clube inglês atrasou o processo e melou a negociação com os franceses.

Segundo a imprensa inglesa e francesa, o Chelsea demorou para enviar a documentação, além de enviar errada mais de uma vez durante o último dia da janela. Com isso, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) não aprovou a transferência.

O PSG tentou entrar com um recurso junto à comissão da LFP responsável por analisar o caso, alegando irresponsabilidade do Chelsea, mas não conseguiu reverter a situação. Ziyech chegou a viajar para Paris, onde realizou exames médicos.

Ziyech, de 29 anos, tem contrato com o Chelsea até 2025. Ele participou de 15 dos 28 jogos na temporada 2022/23, sendo titular apenas em seis. Um dos destaques do Marrocos na Copa do Mundo de 2022, o jogador soma 14 gols em 98 partidas pelo clube londrino.