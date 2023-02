Robinho jogava no Milan em 2013, ano do crime de estupro no qual foi condenado - AFP

Robinho jogava no Milan em 2013, ano do crime de estupro no qual foi condenadoAFP

Publicado 01/02/2023 13:20

Afastado do futebol desde 2020, após condenação por estupro, Robinho teria chamado atenção de um clube da Série B do Brasileirão. Wagner Ribeiro, ex-empresário do atacante, revelou em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", do jornalista Benjamin Back, que o Londrina demonstrou interesse por Robinho.

"Três clubes aqui do Brasil querem o Robinho para jogar futebol. Da Série B. Um deles é o Londrina. O Sérgio Malucelli (presidente do Londrina), meu amigo, perguntou se haveria possibilidade", afirmou Wagner.

"Mas o Robinho está com medo de chegar lá e ter empecilhos com grupos feministas. No Atlético-MG, a torcida não deixou. No Santos, os patrocinadores. Eu não vejo possibilidade dele voltar a jogar tão cedo no Brasil. A carreira dele está encerrada pelos problemas na Itália", finalizou o ex-empresário do jogador de 39 anos.

Robinho chegou a acertar seu retorno ao Santos em 2020, porém a repercussão negativa de sua contratação fez a equipe descartar sua vinda.

A polêmica existe graças a uma condenação por estupro que o atacante recebeu na Itália. O ocorrido aconteceu em 2013. Na ocasião, Robinho teria estuprado uma jovem albanesa junto de seu amigo, Ricardo Falco, e mais quatro pessoas não identificadas pela justiça italiana. No ano passado, o caso foi julgado em última instância e Robinho foi declarado culpado e condenado a nove anos de prisão.

A justiça italiana chegou a pedir a extradição do atleta do Brasil, porém o pedido foi negado pelo Ministério da Justiça do Brasil, sob o argumento do artigo 5 da Constituição Federal, que proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. Sabendo disso, a opção da corte da Itália seria um pedido para que Robinho cumpra sua pena em território brasileiro, o que, segundo o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, é uma possibilidade.