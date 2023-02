Gavi vestirá a camisa 6 do Barcelona - PAU BARRENA / AFP

Publicado 01/02/2023 13:43 | Atualizado 01/02/2023 13:44

Após ter o contrato profissional registrado por ordem da 10ª Corte Comercial de Barcelona, nesta última terça-feira (31), o meia Gavi recebeu um presente do clube catalão. O jogador, de 18 anos, recebeu a camisa 6, que pertenceu ao ídolo e atual treinador Xavi Hernández.

Gavi estava utilizando a camisa 30, enquanto o número 6 pertencia a Riqui Puig. A jovem promessa do Barça, no entanto, não vingou, e foi negociada nesta temporada com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Com isso, o número estava disponível.

O número 6 foi utilizado por Xavi Hernández durante 14 temporadas. Gavi é considerado uma das maiores promessas do futebol espanhol e estreou profissionalmente na última temporada. Ao todo, disputou 47 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências em seu primeiro ano.

O bom desempenho em sua primeira temporada como profissional rendeu o Prêmio Kopa, da revista France Football, além do Golden Boy, do jornal italiano Tuttosport. Na temporada 2022/23, Gavi disputou 28 jogos, marcou um gol e deu cinco assistências.

Gavi foi o destaque da final da Supercopa da Espanha, contra o Real Madrid, em janeiro. O jovem meia marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 1. A boa atuação rendeu elogios do técnico Xavi Hernández e do capitão Sergio Busquets.

Além de entregar o número 6 que pertencia a Xavi para Gavi, o Barcelona já entregou outro número marcante para mais uma promessa. No início da temporada, o clube catalão deu a camisa 8, que foi de Iniesta, para o meia Pedri.