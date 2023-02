Enzo Fernández é titular absoluto de Roger Schmidt - Foto: AFP

Publicado 01/02/2023 16:46

A saída de Enzo Fernández para o Chelsea não foi bem recebida pelo técnico Roger Schmidt, do Benfica. O treinador português fez duras críticas ao meia argentino, que fez pressão para trocar de clube após se destacar na campanha do título da Argentina na Copa do Mundo e ser eleito o melhor jovem do Mundial.

"O Benfica é muito maior do que um jogador. Precisamos apenas de jogadores que estejam felizes por jogar no Benfica, que sejam apaixonados. Tínhamos um jogador que queria sair e um clube disposto a pagar a cláusula, não podíamos fazer nada. Aceitamos e olhamos em frente", disse.

O Benfica contratou Enzo Fernández junto ao River Plate, da Argentina, em julho de 2022, pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O negócio ainda tinha mais 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) em variáveis. Na época, o meia argentino também interessava ao Flamengo.

Enzo Fernández se destacou na conquista do título mundial da Argentina, no Catar, e foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O meia despertou interesse imediato de diversos clubes grandes da Europa, mas a alta pedida do Benfica afastou a maioria.

"É sempre difícil perder um bom jogador no mercado de inverno, mas mostramos hoje que somos um bom time sem ele, que somos capazes de jogar bom futebol sem ele, que os jogadores estão focados para ter o máximo de pontos, para sermos campeões", afirmou.

O Chelsea pagou a multa rescisória de Enzo Fernández com o Benfica, avaliada em 120 milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões). O argentino foi a maior contratação da história do futebol inglês. Já o Benfica acumula mais uma grande venda para clubes ingleses em 2022/23 - já tinha vendido Darwin Núñez ao Liverpool.

Após mudar de dono durante o ano passado, o Chelsea investiu forte para a temporada de 2022/23. O clube inglês bateu o próprio recorde de investimento no mercado. Os Blues superaram o Barcelona de 2017/18 como o clube que mais gastou em uma janela de transferências.