Vini Jr. foi alvo novamente do zagueiro Antonio RaílloCESAR MANSO / AFP

Publicado 01/02/2023 16:06

O Real Madrid enfrenta o Mallorca, no próximo domingo, mas o clima já esquentou entre os rivais fora de campo. O zagueiro Antonio Raíllo voltou a atacar o atacante Vinícius Júnior. Em entrevista à "DAZN", o jogador espanhol afirmou que o brasileiro não é um exemplo a ser seguido pelas crianças.

"Se tivesse que usar um jogador como exemplo para meus filhos, talvez falaria Modric ou Benzema. Mas nunca colocaria ele (Vini Júnior)", disse o jogador do Mallorca.

Não é a primeira vez que Raíllo ataca o brasileiro. No ano passado, em entrevista ao jornal espanhol "Diario de Mallorca", o defensor afirmou que Vinícius Júnior usa a "carta" do racismo para se defender de quando é chamado de "provocador".



"Vinicius, que dance, mas que não falte com respeito, que não insulte e não menospreze os colegas. Aí quando é chamado de provocador, ele usa o 'coringa' do racismo", disse o zagueiro na época, após o brasileiro ser criticado por dançar nas comemorações.

Ataques na Espanha



Vinícius Júnior tem sido alvo frequente de ataques racistas na Espanha. No último mês, antes do clássico contra o Atlético de Madrid, pela Copa do Rei, torcedores colchoneros penduraram um boneco enforcado com a camisa do jogador em uma ponte na capital espanhola.



Em setembro do ano passado, a torcida do Atlético de Madrid já havia proferido cânticos racistas contra o jogador. Em partida pelo Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano, os colchoneros chamaram o brasileiro de "macaco". Na época, o clube espanhol condenou a atitude dos torcedores.



Vinicius Júnior também sofreu ataques racistas da imprensa espanhola, quando um jornalista afirmou que o brasileiro tinha que "parar de fazer macaquices", em alusão as suas danças nas comemorações. Além disso, ele também foi alvo de cânticos racistas contra o Valladolid, clube cujo dono é Ronaldo Fenômeno.