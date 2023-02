Troféu da Copa do Brasil: campeão poderá receber mais de R$ 91 milhões em premiação - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/02/2023 16:16

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a nova premiação para a Copa do Brasil, novamente com aumento significativo. Quem conquistar o torneio jogando desde a primeira fase embolsará R$ 91,8 milhões.

Somente pela conquista, o campeão levará R$ 70 milhões, um aumento de R$ 10 milhões em relação ao que o Flamengo levou em 2022.



Assim como em outros anos, os valores pagos nas primeiras fases terão variação entre os clubes. Os da Série A (grupo 1) receberão R$ 1,4 milhão na primeira fase, enquanto os da B (grupo 2), R$ 1,25 milhão. Os demais (grupo 3) terão direito a R$ 750 mil pela participação.



Flamengo, Fluminense e os clubes que participam da Libertadores, além dos campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde entram na terceira fase e já receberão R$ 2,1 milhões. Se um deles for campeão, levará R$ 88,7 de premiação no total.



Uma mudança prevista para 2024 é o critério de classificação para a Copa do Brasil. Sai o rankinjg da CBF e entram os resultados dos estaduais, numa medida da CBF para fortalecer as federações e essas competições, cada vez menos relevantes para os grandes clubes.



Veja a premiação de cada fase da Copa do Brasil:



1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões