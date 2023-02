Casimiro - Reprodução

Publicado 01/02/2023 16:33

Rio - Na tarde desta quarta-feira, Casimiro Miguel se pronunciou pela pela primeira vez sobre a provocação feita pela Globo em uma chamada do Mundial de Clubes. Apesar de ser concorrente, já que irá transmitir o torneio na CazéTV, o streamer disse que achou legal a ação da emissora.

"Eu achei maneiro. Honestamente. Fiquei lisonjeado. Os caras fizeram uma propaganda me imitando, é muito fod*. Os caras me citando em rede nacional para divulgar o produto deles, que é espancado pelo nosso, com todo respeito. Não estou falando da Globo, mas do Globoplay. Não queria falar isso, mas a verdade é essa", afirmou Cazé.

"Não tem como comparar, a transmissão na CazéTV é de graça. A imagem é a mesma, todos recebem a mesma. Se gosta de um ou outro, beleza. Conseguimos diminuir o delay e ser de graça. É menor do que o do Globoplay. Competir com a Globo não tem como. Queria produzir um vídeo resposta, talvez aconteça, mas achei interessante. A Globo está tentando tomar um caminho diferente para anunciar as paradas", completou.

ENTENDA O CASO

Na chamada do Globoplay para o Mundial de Clubes, o narrador Gustavo Villani simula uma possível decisão entre Flamengo e Real Madrid, enquanto dois torcedores assistem ao jogo. O ator utilizado para representar o time espanhol é fisicamente parecido com Casimiro e ainda carregava em sua camisa uma faixa, assim como a do Vasco, time do streamer. Durante a chamada, o ator também utilizou alguns bordões de Cazé.