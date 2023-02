Bandeira do Fluminense na sede das Laranjeiras - Foto: Marina Garcia/Fluminense F.C.

Nesta quarta-feira, o Fluminense apresentou os novos uniformes de treino para a temporada 2023. O zagueiro Nino, que também é o capitão do time, e o auxiliar Marcão foram os modelos do ensaio fotográfico com as novas peças para jogadores e membros da comissão técnica. Abaixo, veja como ficou:

O clube não informou a data exata, mas disse que as novas peças começarão a ser utilizadas pelo elenco tricolor nas próximas semanas, quando também deverão chegar às lojas oficiais do Tricolor.