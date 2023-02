Coritiba - Reprodução

Publicado 01/02/2023 16:48

Rio - Tradicional clube da Série A do Brasileiro, o Coritiba apresentou um projeto que chamou a atenção nos últimos dias. Um projeto de atualização da identidade visual do clube foi proposto ao Conselho Deliberativo do Coxa, incluindo a modernização do escudo do campeão brasileiro de 1985.

Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o presidente em exercício do Coritiba, Glenn Stenger, explicou o que levou a decisão dos dirigentes do clube paranaense a optarem por esse projeto. O tema polêmico será decidido em Assembleia Geral com os sócios do Coxa.

"Nós aliamos modernização e tradição. Entendemos que o Coritiba é o clube mais tradicional do estado e por isso respeitamos sua história. Agora, esse é um processo natural, muitos clubes pelo mundo estão optando e quem não fizer isso vai andar para trás", afirmou.

Maior rival do Coritiba, o Athletico-PR viveu situação semelhante na temporada de 2018. O Furacão passou por uma repaginada no seu escudo. Além da mudança, o Rubro-Negro também teve uma alteração no seu nome que anteriormente era escrito sem a letra "h".