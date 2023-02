Ganso ainda não mostrou o bom futebol de 2022 neste início de temporada do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/02/2023 10:14

Defesa exposta, ataque inoperante, jogadores mal tecnicamente e fisicamente abaixo do esperado. O início ruim de temporada bota pressão no Fluminense, que está longe de lembrar aquele time que ficou em terceiro lugar no Brasileirão de 2022. Mesmo com dificuldades normais em início de ano, o Tricolor vem sofrendo mais do que adversários e busca superar a sequência negativa de três jogos sem vencer contra o Audax, neste domingo (5) às 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

O momento não é de crise, mas inspira cuidados pela semana conturbada. Primeiro com a lavagem de roupa suja após Calegari bater e perder o pênalti, mesmo com os cobradores Ganso e Arias em campo, na derrota para o clássico com o Botafogo (1 a 0).

Depois, a atuação muito ruim em outro resultado negativo, para o Volta Redonda (1 a 0), e vaias da torcida. Além de não criar chances e da pouca dinâmica do meio de campo, a defesa se mostrou muito exposta e Fábio salvou com grandes defesas.



A baixa eficiência ofensiva, com apenas cinco gols, sendo dois contra, em seis partidas é outro motivo de preocupação. Uma das explicações é a seca do artilheiro Germán Cano, que não balançou as redes em 2023. E o time tem procurado pouco o seu principal atacante.



Em quatro jogos, o argentino só conseguiu finalizar oito vezes, numa média de apenas duas por jogo, segundo o Footstats. Com Cano pouco acionado, o Fluminense, desde o ano passado, fica com poucas opções de finalizador e goleador.



Tudo isso em um time que é o mesmo que terminou bem a temporada. A única mudança aconteceu na última partida, quando Keno entrou no lugar de Yago. O entrosamento não é problema, mas a questão física tem sido, já que o time não consegue impor um ritmo rápido nem dar dinâmica no meio, assim como não tem intensidade para marcar no ataque.



Para não ampliar os problemas, o Fluminense precisa se encontrar neste domingo, para ter mais tranquilidade para ajustar os muitos problemas ao longo das próximas semanas.