Nino é o capitão do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2023 20:30

Rio - Após três partidas, o Fluminense voltou a vencer e derrotou o Audax por 3 a 0 , neste domingo (5), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Com três gols de Germán Cano, que encerrou o jejum na temporada, o Tricolor espantou a má fase. O zagueiro Nino demonstrou alívio após o fim da sequência sem vitórias e celebrou o resultado positivo.

"É uma vitória extremamente importante. Estávamos todos incomodados. Trabalhamos muito e sabemos que precisamos melhorar muitas coisas. Esperamos colocar em campo o que temos de melhor para voltar a jogar como no ano passado", disse o zagueiro, que espera dar alegria para a torcida tricolor no próximo domingo (12), contra o Vasco.

"Estamos muito focados para ganhar o clássico (contra o Vasco). Sabemos o quanto é importante para a gente e também para o torcedor. Eles merecem ter essa alegria", completou o capitão tricolor.

Com a vitória sobre o Audax, o Fluminense chegou aos 13 pontos e se manteve em quarto lugar, diminuindo para um ponto a diferença para o líder Flamengo. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (12), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O rival é o sexto, com oito pontos.