Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/02/2023 15:21

Rio - Após marcar um hat-trick na vitória sobre o Audax, o atacante Germán Cano, do Fluminense, projetou o duelo com o Vasco, seu ex-clube. Na zona mista do Maracanã, o argentino pregou respeito ao adversário, mas demonstrou confiança na vitória de sua equipe.

"Vamos respeitar o Vasco, dentro do campo, como respeitamos o Audax. Vamos analisar bem como nos portar dentro do campo para poder ganhar. Um time que contratou muitos jogadores. Pouco a pouco vão se conhecendo. Vamos analisar bem durante a temporada como se portam dentro de campo", disse Germán Cano.

Capitão da equipe do Fluminense, o zagueiro Nino também falou, rapidamente, sobre o clássico com o Cruz-maltino, destacando a importância do duelo.

"Importante. Estamos muito focados para ganhar o clássico. É muito importante pra gente e pro torcedor. Esperamos dar essa alegria pra eles", disse o defensor.

Fluminense e Vasco se enfrentam no próximo domingo (12), às 18h, no Maracanã. O confronto será válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca.