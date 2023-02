Cristiano foi contratado por R$ 9 milhões - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Cristiano foi contratado por R$ 9 milhõesMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/02/2023 10:00 | Atualizado 08/02/2023 10:04

Rio - A situação envolvendo o lateral-esquerdo Cristiano está gerando um incômodo no Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria tricolor se irritou com a falta de interesse o staff na negociação com o Talleres. O clube argentino fez uma proposta para contar com o brasileiro, por empréstimo, mas apesar da aprovação do Tricolor, a negociação não empolgou os agentes do lateral.

O Fluminense já deixou claro que não conta com Cristiano para a temporada atual. O jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2024, mas o Tricolor já o liberou para procurar um novo clube. Apesar da recusa inicial, o Talleres ainda acredita que pode acertar a sua contratação.

O lateral foi contratado pelo Fluminense no ano passado em operação que custou ao clube carioca algo em torno de R$ 9 milhões. Cristiano jamais se firmou como titular e recebeu muitas críticas dos torcedores e da imprensa esportiva. O jogador fez 35 jogos, marcou uma vez e deu uma assistência.