André segue na mira de clubes europeusMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/02/2023 16:12

Rio - O volante André segue despertando interesse do futebol europeu. O jovem, de 21 anos, foi monitorado e recebeu proposta na última janela de transferências, mas o Fluminense não quis negociá-lo. Porém, o futuro do jogador foi traçado pelo jornal "The Sun". O veículo inglês colocou o destaque do Tricolor como um dos talentos que podem se transferir para o Velho Continente na segunda janela de 2023.

Na publicação, o The Sun colocou André como um dos melhores jogadores da América do Sul 'ainda em casa'. Um dos principais jogadores do Brasil no ano passado, o volante fez parte do "time do ano" e venceu prêmios por liderar em estatísticas de passes, roubadas e interceptações. O jornal ainda destacou que o jogador, que foi incluído na pré-lista convocatória de Tite, poderia ter ido para a Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira.

André é peça importante para o time de Fernando Diniz e por isso o Fluminense não pretende se desfazer do atleta. O único cenário em que o Tricolor negociaria o volante nesta janela seria com o pagamento da multa rescisória, que para o exterior é de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual). O contrato do volante vai até o fim de 2026.

Pelo Fluminense na última temporada, o jovem participou de 61 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 85 minutos em campo por partida disputada.