Comissões técnicas dos times de base do Fluminense ao lado de Fernando Diniz - Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Comissões técnicas dos times de base do Fluminense ao lado de Fernando DinizFoto: Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 08/02/2023 20:08

Nesta quarta-feira, Fernando Diniz recebeu todas as comissões técnicas de Xerém no CT Carlos Castilho para um encontro que tratou de aspectos essenciais para um trabalho multidisciplinar que seja cada vez mais frutífero para o clube. A reunião, conforme informou o Tricolor, foi mais um passo do processo de integração do futebol profissional com o das categorias de base.

“Foi uma conversa para integrar mais, para haver uma conexão maior entre a base e o profissional. Eu sempre gosto de olhar para as categorias de base, respeitar os profissionais que trabalham lá e poder ajudar naquilo que for possível. Essa troca sempre ajuda muito a nós também”, disse Fernando Diniz.

“No fundo, a ideia é nomear alicerces básicos, e um deles é a liberdade para o treinador trabalhar. Não há uma metodologia fechada. A gente tem que dar liberdade para os técnicos serem criativos na base, mas há alguns pilares centrais que podemos implementar tanto aqui quanto na base. Acho que é um caminho, sem castrar a criatividade do trabalho deles. Temos, na verdade, que estimular para que eles consigam produzir cada vez melhor”, completou.

Vale destacar que a integração entre o futebol profissional e o de base não é uma novidade no Fluminense. Os departamentos de fisioterapia, preparação física e fisiologia, por exemplo, já haviam implementado metodologias que englobam todas as categorias. O responsável por elaborar e implementar o projeto de integração é o diretor executivo do Tricolor, Paulo Angioni.

“A finalidade é dar continuidade à integração. A gente já tem feito isso através de outros mecanismos, como era com o Sub-23 e agora com a equipe Sub-20 vindo treinar aqui mais regularmente no CT do profissional. Isso também aproxima as equipes, como nos casos do Nilton Petrone (Filé), Juliano Spineti, Marcos Seixas e, agora, o Fernando Diniz. Essa apresentação foi muito mais uma necessidade de mostrar aos profissionais da base a forma como ele olha o futebol e seus conceitos. Então, fundamentalmente isso nada mais é do que um processo continuado de proximidade da base com o profissional”, afirmou Angioni.



“A importância dele nesse processo é toda. Porque o Diniz abraça muito os jogadores que estão em Xerém, sempre traz garotos para treinarem aqui. Cada vez mais a gente aumenta o nosso quadro de atletas da base trabalhando em cima, incorporando à equipe profissional, alinhado ao nosso objetivo de termos pelo menos 50% do elenco formado por meninos da casa”, completou.