Mário BittencourtMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 08/02/2023 19:37

Rio - O Fluminense realizou, na última terça-feira, o pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro para atletas e funcionários. No entanto, o clube ainda possui um débito em aberto referente à segunda parcela do 13º, que deveria ter sido paga no dia 20 de janeiro. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa.

De acordo com o portal "Netflu", os dirigentes tricolores ainda não conseguiram encontrar uma solução para fazer o pagamento. Até o momento, não foi repassado a funcionários e jogadores um prazo para o valor ser debitado na conta.

Além da segunda parcela do 13º, existem também pendências com os jogadores sobre direitos de imagem e premiações referentes à última temporada. Também há reclamações dos funcionários em relação ao depósito do Fundo de Garantia (FGTS)