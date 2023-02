Ganso - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/02/2023 10:30 | Atualizado 09/02/2023 10:53

Rio - Em sua quinta temporada pelo Fluminense, Paulo Henrique Ganso já viveu momentos marcantes, inclusive em clássicos. O camisa 10 já deixou sua marca contra rivais do Tricolor, porém, neste domingo irá encarar o Vasco, equipe que jamais balançou as redes, vestindo as cores do clube das Laranjeiras.

Até o momento, Ganso fez 18 gols pelo Fluminense, tendo balançado as redes contra Flamengo e Botafogo, pelo último Brasileirão. No entanto, contra o Vasco, o camisa 10 ainda não marcou. O apoiador, no entanto, está invicto contra o rival do próximo domingo, defendendo o Tricolor.



Com a camisa do Fluminense, Ganso enfrentou o Vasco em seis oportunidades. Foram três vitórias contra o rival e três empates. Nas duas últimas temporadas, as duas equipes só se enfrentaram em duas ocasiões, com uma vitória tricolor e um empate.