Manoel é peça importante de FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/02/2023 16:31

Rio - O Fluminense deverá ir a campo contra o Vasco sem uma peça importante. O zagueiro Manoel sofreu uma lesão e é um provável desfalque do Tricolor para a partida de domingo, às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. As informações foram divulgadas em primeira mão pelo jornalista Dedé Oneley, da Web Rádio Fluminense e do Canal Flunews.

Manoel sentiu um problema no menisco do joelho direito, passou por exames, e deverá ficar fora do clássico, segundo o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo. O departamento médico, porém, ainda vai avaliar a situação do jogador para definir seu diagnóstico e o tratamento que será realizado.

Para a posição de zagueiro, o Fluminense tem David Braz a disposição. Ele deverá ser a escolha do técnico Fernando Diniz, caso seja confirmado o desfalque de Manoel.