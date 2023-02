Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/02/2023 08:00

Rio - Fernando Diniz será um dos grandes personagens do clássico entre Fluminense e Vasco, neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Para garantir uma vitória tricolor, o treinador precisará superar seu retrospecto ruim contra o clube de São Januário.

Ao longo de sua carreira, Diniz enfrentou o Vasco em oito oportunidades, com dois empates, cinco derrotas e apenas uma vitória, o que lhe dá um aproveitamento de apenas 20,8%. A única vitória do comandante tricolor sobre o Gigante da Colina aconteceu no Brasileirão de 2019, quando treinava o São Paulo. Naquela ocasião, o time paulista superou o Cruzmaltino por 1 a 0 jogando no Morumbi.

Diniz também carrega um tabu em jogos contra o Vasco, que precisará ser superado caso o Fluminense queira conseguir um bom resultado. Nas quatro vezes em que enfrentou o rival deste domingo atuando no Rio, o treinador saiu de campo derrotado. Foram dois jogos em São Januário e dois no Maracanã, sendo duas partidas no comando do Fluminense, uma pelo São Paulo e outra pelo Oeste.

Reencontro

Além de todo esse cenário, a partida marcará o reencontro de Fernando Diniz com o Vasco. Será a primeira vez que ele enfrenta o clube após sua passagem por São Januário, em 2021. Foram apenas 12 jogos na Série B daquele ano, onde o Cruzmaltino ficou sem o acesso à primeira divisão, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

A partida deste domingo será de fundamental importância para as duas equipes. Atualmente, o Fluminense ocupa a terceira posição do Carioca, com 13 pontos. Em caso de derrota, o Tricolor será ultrapassado pelo Vasco, que atualmente tem 11, e pode até deixar a zona de classificação para as semifinais.