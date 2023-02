Luciano Juba estaria na mira do Fluminense - Foto: Anderson Stevens/Sport

Luciano Juba estaria na mira do FluminenseFoto: Anderson Stevens/Sport

Publicado 11/02/2023 10:59

Rio - Após viver uma crise na lateral esquerda em 2022 , o Fluminense contratou Jorge, único investimento para a posição para 2023. No entanto, sem prognóstico de qualidade no setor no começo da temporada, o clube estaria de olho em outro jogador. Segundo informações do "Diário de Pernambuco" e do "Canal do Luna", o Tricolor deseja a contratação de Luciano Juba, que não continuará no Sport, de Recife.

De acordo com as informações, Juba pediu para sair do Sport, e está na mira não só do Fluminense, mas como do Botafogo, do Cruzeiro e do Bahia. O presidente do Sport, Yuri Romão, disse à rádio do clube que tenta renovar com o lateral há mais de um ano, mas ele tem o desejo de atuar na Série A do Campeonato Brasileiro ou até mesmo no futebol internacional.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no entanto, já afirmou que não fará novo investimento para a lateral esquerda após contratar Jorge, que chegou ao Tricolor direto do Palmeiras em condições de titular. Contudo, com atuações apagadas nas primeiras partidas de 2023, o jogador foi para o banco, e a titularidade da posição ficou com Calegari.

Opção para o Tricolor, Luciano Juba tem 23 anos e, além de atuar na lateral esquerda, também joga como ponta esquerda. Revelado na base do Sport, ele já vestiu a camisa do Confiança, de Sergipe, por empréstimo. Seu contrato com o clube de Recife termina em agosto e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de março.