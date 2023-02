Ganso não jogará contra o Vasco neste domingo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Ganso não jogará contra o Vasco neste domingoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/02/2023 14:54

Rio - O Fluminense teve uma baixa de última hora para o clássico contra o Vasco, neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O meia Ganso sentiu dores na coxa direita e foi retirado da lista de relacionados preventivamente. Segundo o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, trata-se de uma lesão de grau 1.

De acordo com o jornalista, o meia não preocupa caso o Fluminense avance às semifinais do Carioca. O jogador deverá se recuperar durante a pausa para o carnaval e tem chance de atuar contra a Portuguesa, na rodada seguinte. Se não for o caso, a expectativa é que ele tenha condições de entrar em campo diante do Bangu.

Outro desfalque do Fluminense é do zagueiro Manoel. Ele sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e terá que passar por cirurgia . Após a operação, o jogador ficará fora dos gramados por cerca de um mês.

Confira os relacionados do Fluminense para o clássico: