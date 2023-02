io de Janeiro, RJ - Brasil - 12/02/2023 - Maracanã - Germán Cano Campeonato Carioca. Taça Guanabara. 8ª Rodada. Jogo Fluminense x Vasco. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Após marcar do meio de campo na vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, Cano revelou que treina todos os dias finalizações do meio de campo. Em entrevista à "BandSports", o atacante disse que procurava fazer um gol como esse e o classificou como o mais bonito da carreira.

"Acho que sim (o mais bonito da carreira). Estava procurando este gol, meus companheiros sabem disso. Estava treinado todos os dias finalizações do meio de campo. Nunca consegui, mas hoje foi o dia. Sempre tentei, tentei, procurei, até que hoje chegou. Foi um gol muito lindo. Acho que é um dos melhores da minha carreira", revelou Cano.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 16 pontos e subiu para a vice-liderança do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do Tricolor acontece no dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa no Maracanã. O jogo é válido pela nona rodada do Estadual.

"A gente sabia que jogaria uma final. Jogamos uma final como era. Estou muito feliz, meu trabalho ainda tem que melhorar, poder ajudar mais meus companheiros. Pouco a pouco vamos melhorando. E continuar fazendo gol, porque me dá muita confiança", completou.