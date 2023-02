Treino do Fluminense 11/11/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 11/11/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 12/02/2023 17:08

O Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco no Maracanã, às 18h deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo da Band e da BandSports.

Para a partida, há três novidades: na zaga, David Braz substitui Manoel, que está com uma lesão no menisco do joelho direito; na lateral-esquerda, Guga ganha oportunidade e jogará improvisado na função; no meio, o jovem Arthur substitui Ganso, que não foi relacionado para o jogo por conta de dores na coxa direita.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Nino e Guga; André, Martinelli, Arthur e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.