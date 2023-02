Lima - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 13/02/2023 09:00 | Atualizado 13/02/2023 09:17

Rio - Um dos reforços para a temporada de 2023, o meia Lima, de 26 anos, ainda busca se espaço no Fluminense. No clássico contra o Vasco, o jogador entrou na segunda etapa e mudou o ritmo da equipe das Laranjeiras na partida. O bom rendimento pode fazer com que Fernando Diniz o dê mais oportunidades.

Das novidades do clube carioca para a temporada, Lima foi o único a balançar as redes. O meia fez um belíssimo gol que decidiu a partida contra o Nova Iguaçu para o Fluminense. Na ocasião, Fernando Diniz escalou uma equipe de reservas no jogo pelo Carioca.

Até o momento, o meia participou de todas as partidas do Fluminense no Carioca, tendo sido titular apenas nos jogos em que Fernando Diniz escalou uma equipe alternativa. Versátil, Lima pode atuar como segundo ou terceiro homem de meio-campo.