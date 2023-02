Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Fernando Diniz é o técnico do FluminenseFOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 12/02/2023 21:30

O golaço de Cano do meio de campo na vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, foi um dos temas da entrevista coletiva de Fernando Diniz. O técnico exaltou o gol e destacou que o atacante treina esse tipo de finalização durante os treinos quando percebe o goleiro adiantado.

"É um gol antológico, e não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada. Vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos sistematicamente quando ele percebe o goleiro adiantado. É um gol com muito mérito, não é um gol de sorte".

"Não é casualidade, vocês já viram também em jogos ele tentar. Mas ele tem muito mérito nesse gol. Não é um gol de sorte, é de mérito. Ele faz nos jogos, já fez muitas vezes no treinamento. Já fez gols assim em treinos. Hoje teve a felicidade de fazer um gol, de fato, antológico, vai ficar marcado na história do futebol brasileiro".

Em tempo: o Fluminense volta a campo no dia 25 de fevereiro, às 16h, para enfrentar a Portuguesa no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Veja mais declarações de Diniz:

ANÁLISE DO JOGO

"No primeiro tempo, a gente errou muito, e o Vasco teve as chances para fazer um ou dois gols, como fizemos no segundo tempo. Estava torcendo para acabar o primeiro tempo para corrigirmos no intervalo. E corrigiu. Acho que, no segundo tempo, a gente fez o 2 a 0 de maneira merecida, tivemos muito mais controle do jogo e muito mais a nossa cara".

ESCOLHA POR ARTHUR ENTRE OS TITULARES NO LUGAR DE GANSO, QUE FOI PRESERVADO

"Ele conquistou essa condição de sair de titular pela maneira como ele entrou nos jogos e a maneira como ele vem treinando. É normal um jogador da idade dele... Temos que olhar pelo lado positivo um jogador se colocar em condição, com 17 anos, de vestir a camisa do Fluminense titular e substituir o Ganso. Ele se colocou nessa posição".

"Obviamente ele sentiu um pouco o jogo, talvez pelo nervosismo da estreia, mas serve muito: estreia, titular, casa cheia, clássico. Tenho certeza que o Arthur tem um futuro brilhante pela frente".

OPÇÃO POR GUGA NA LATERAL ESQUERDA

"Na posição, hoje, a gente colocou o melhor time possível para vencer o Vasco. Não quer dizer que o Jorge não possa jogar no próximo jogo. O Guga está mais encorpado fisicamente, está mais jogado. A última partida que ele tinha jogado 90 minutos mais ou menos no meio do ano passado".

"Sabíamos que o Vasco iria jogar em transição, porque tem jogado assim. E o Pec é um dos jogadores mais perigosos desse momento que o Vasco inicia a temporada. Então, achei que, com o Guga ali, ficaríamos mais seguros. Acredito que ele fez uma partida boa, conseguiu neutralizar a maioria dos ataques do Vasco por aquele lado e também ajudar o time no ataque".