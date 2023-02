Cano marcou o gol do Fluminense contra o Vasco - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/02/2023 13:08

Rio - O Fluminense aumentou a invencibilidade contra o Vasco. Com a vitória por 2 a 0 neste último domingo (12), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Tricolor chegou a sete jogos invicto contra o rival. A última derrota aconteceu há quase quatro anos, em julho de 2019.

Na série invicta, são quatro vitórias e três empates, com dez gols marcados e apenas três sofridos. Ao todo, o Fluminense tem 71% de aproveitamento nos últimos sete jogos contra o Vasco. Na sequência, foram três partidas pelo Campeonato Brasileiro e quatro pelo Carioca.

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Carioca. Atual campeão estadual, o Time de Guerreiros volta a campo no próximo dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada da competição.

Confira os últimos sete jogos do Fluminense contra o Vasco:

Fluminense 2 x 0 Vasco - 12/02/2023 - Campeonato Carioca 2023

Fluminense 2 x 0 Vasco - 26/02/2022 - Campeonato Carioca 2022

Fluminense 1 x 1 Vasco - 30/03/2021 - Campeonato Carioca 2021

Vasco 1 x 1 Fluminense - 13/12/2020 - Campeonato Brasileiro 2020

Fluminense 2 x 1 Vasco - 29/08/2020 - Campeonato Brasileiro 2020

Vasco 0 x 2 Fluminense - 15/03/2020 - Campeonato Carioca 2020

Fluminense 0 x 0 Vasco - 02/11/2019 - Campeonato Brasileiro 2019