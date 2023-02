Mesmo com a necessidade de vender um jogador, André e Arias não devem ser negociados pelo Flu - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Mesmo com a necessidade de vender um jogador, André e Arias não devem ser negociados pelo FluFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/02/2023 17:17

Rio - Ainda tentando resolver os problemas financeiros do Fluminense, o departamento de futebol do clube já definiu, internamente, que terá que negociar algum jogador na janela de transferências do meio do ano. Mesmo com valores a receber de parcelas de atletas que já se transferiram, o Tricolor terá que negociar algum jogador para oxigenar caixa. A informação é do portal "NetFlu".

Recentemente, o presidente Mario Bittencourt falou sobre as possibilidades de atletas serem vendidos pelo clube. O volante André e o atacante Jhon Arias, no momento, não devem deixar o Tricolor, pois fazem parte do planejamento do departamento de futebol do clube. Os demais jovens, em tese, são negociáveis.

Vale lembrar que, internamente, a diretoria do Fluminense afirmou que pretende pagar algumas dívidas com jogadores e funcionários antes do início da Copa Libertadores da América. O restante dos débitos deve ser pago ao longo da temporada.