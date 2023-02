Bastidores do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Bastidores do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/02/2023 11:55

Rio - O Fluminense divulgou nesta terça-feira (14) os bastidores da vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no último domingo (12), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Time de Guerreiros venceu com dois gols de Germán Cano, sendo um antológico em finalização do meio-campo.

O argentino, que decidiu a partida, foi o jogador mais exaltado pelos tricolores no vestiário após o clássico. O goleiro Fábio, que também teve grande atuação, também foi felicitado pelos companheiros. Discursos inflamados de Felipe Melo e do presidente Mário Bittencourt também chamaram a atenção.

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Carioca. Atual campeão estadual, o Time de Guerreiros volta a campo no próximo dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada da competição.

Confira os bastidores: