Publicado 15/02/2023 17:00

Rio - Com a provável saída de Marrony, de 24 anos, no meio do ano, o Fluminense deverá procurar uma peça de reposição para o ataque. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor já iniciou uma monitoração do mercado para contratar um jogador da posição.

Marrony chegou ao Flu no meio de 2022 e tem contrato até junho de 2023. Ele foi emprestado pelo Midtjylland, da Dinamarca. O clube carioca fez uma proposta para mantê-lo, porém, acabou sendo rejeitada pela equipe da Europa.



Revelado pelo Vasco, o atacante defendeu o Atlético-MG, antes de se transferir para o futebol dinamarquês. Apesar do desejo do Fluminense de mantê-lo, o atacante teve muito pouco destaque com a camisa tricolor. No total fez 16 jogos e não marcou nenhuma vez.