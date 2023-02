Filho de Ganso está treinando nas categorias de base do Fluminense - Reprodução

Publicado 16/02/2023 19:22

Rio - O filho do meia Paulo Henrique Ganso, Enrico, de apenas 8 anos, decidiu seguir os passos do pai. De acordo com o site "GE", o garoto começou a treinar recentemente nas categorias de base do Fluminense.

Segundo o portal, Gansinho, como é conhecido o menino, está integrando a categoria sub-9 do clube, atuando no futsal em Laranjeiras e no campo em Xerém. Ganso fez questão de acompanhar o filho nos primeiros treinos, fazendo a alegria da garotada que estava presente.

Por conta do pai, Gansinho criou grande identificação com o Fluminense e costuma ir aos jogos no Maracanã. Recentemente, ele fez uma festa de aniversário com o Tricolor como tema e viralizou ao cantar "chora vascaíno o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor", no clássico do último domingo.

Além de Ganso, Felipe Melo também tem um filho nas categorias de base do Fluminense. David Melo tem 17 anos e integra o elenco do sub-20. Recentemente, ele chegou a treinar ao lado do pai no CT Carlos Castilho.