Cano após golaço contra o Vasco - Mailson Santana/Fluminense

Cano após golaço contra o VascoMailson Santana/Fluminense

Publicado 16/02/2023 19:55 | Atualizado 16/02/2023 19:56

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a venda de camisas em homenagem ao artilheiro Germán Cano, principal nome do elenco tricolor. Serão quatro peças com estampas diferentes. Duas delas terão referência ao golaço marcado contra o Vasco, no último domingo, uma será em alusão aos 44 gols feitos em 2022 e a última será com o escudo do Flu e uma mão "fazendo o L".

reserva.ink/fluminense, em modelos masculinos e femininos. As peças custarão entre R$ 79,90 e R$ 89,00, e já estão disponíveis para compra no siteem modelos masculinos e femininos.

Germán Cano chegou ao Fluminense no início de 2022 e desde então caiu nas graças do torcedor tricolor. O argentino fez 76 partidas pelo time de Laranjeiras somando as duas temporadas até aqui e marcou 49 gols.