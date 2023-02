Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/02/2023 10:00

Rio - No comando do Fluminense desde maio do ano passado, quando substituiu Abel Braga, Fernando Diniz conseguiu bons resultados com o time carioca e o levou à fase de grupos da Libertadores. No entanto, um ponto no trabalho do treinador vem chamando atenção: as improvisações. Desde que retornou ao clube, o treinador optou por escalar pelo menos um jogador improvisado em 80,7% das partidas, ainda que tivesse atletas da posição à sua disposição.

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Diniz já comandou o time em 52 jogos. Neste período, utilizou sete jogadores improvisados em 42 partidas. O primeiro deles foi Yago Felipe, que foi escalado pelo treinador tanto na lateral direita quanto na esquerda, mas não se adaptou na função.

O recordista de improvisações na Era Diniz é Caio Paulista. O atacante, que já deixou o Tricolor e se transferiu para o São Paulo, chegou a ser utilizado pelo treinador em um jogo na lateral direita, mas atuou no restante do tempo pelo lado esquerdo. Ao todo, foram 24 partidas escalado longe de sua posição de origem na última temporada, mesmo com Pineida e Cris Silva como opções. Apesar do alto número de jogos, o ex-jogador tricolor não teve um desempenho que convencesse a torcida tricolor e acabou negociado no fim do ano.

Outro problema para Diniz em 2022 foi a zaga. Ao sofrer algumas baixas por lesões e suspensões, o treinador abriu mão em alguns momentos de escalar os reservas David Braz e David Duarte e optou por improvisar os volantes André e Felipe Melo, que inclusive chegaram a jogar juntos. O jovem foi colocado na posição em nove oportunidades, enquanto o pitbull foi acionado no setor dez vezes.

Já no fim da última temporada, Fernando Diniz optou por fazer novos testes na lateral esquerda e sacou Caio Paulista para dar uma chance no setor a Calegari, que costuma fazer a posição pelo lado direito, e ao jovem Alexsander, que é volante de origem. Mesmo após a contratação de Jorge, o camisa 31 também foi escolhido para alguns jogos na função no início de 2023. Recentemente, quem também estreou na posição foi o lateral-direito Guga, que mudou de lado no clássico contra o Vasco, vencido pelo Tricolor por 2 a 0.

Veja a lista de jogos do Fluminense em que Diniz improvisou jogadores:

Fluminense 2 x 1 Athletico-PR (6ª rodada do Brasileirão 2022) - Yago Felipe (lateral-direito)

Fluminense 0 x 0 Unión (Sul-Americana 2022) - Yago Felipe (lateral-direito)



Fortaleza 0 x 1 Fluminense (7ª rodada do Brasileirão 2022) - Yago Felipe (lateral-direito)



Oriente Petrolero 1 x 10 Fluminense (Sul-Americana 2022) - Caio Paulista (lateral-direito) e André (zagueiro)



Fluminense 1 x 2 Flamengo (8ª rodada do Brasileirão 2022) - Yago Felipe (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Fluminense 0 x 2 Atlético-GO (11ª rodada do Brasileirão 2022) - Felipe Melo (zagueiro)



Juventude 1 x 0 Fluminense (9ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



América-MG 0 x 0 Fluminense (12ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fluminense 2 x 0 Avaí (13ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fluminense 2 x 1 Cruzeiro (Oitavas de final da Copa do Brasil 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Botafogo 0 x 1 Fluminense (14ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fluminense 4 x 0 Corinthians (15ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fluminense 2 x 1 Ceará (16ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Cruzeiro 0 x 3 Fluminense (Oitavas de final da Copa do Brasil 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



São Paulo 2 x 2 Fluminense (17ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Goiás 2 x 3 Fluminense (18ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Fluminense 2 x 1 Bragantino (19ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fortaleza 0 x 1 Fluminense (Quartas de final da Copa do Brasil2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Santos 2 x 2 Fluminense (20ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e André (zagueiro)



Internacional 3 x 0 Fluminense (22ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Fluminense 2 x 2 Fortaleza (Quartas de final da Copa do Brasil2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e André (zagueiro)



Fluminense 5 x 2 Coritiba (23ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Fluminense 1 x 1 Palmeiras (24ª rodada do Brasileirão 2022) - André (zagueiro)



Fluminense 2 x 2 Corinthians (Semifinal da Copa do Brasil 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Athletico-PR 1 x 0 Fluminense (25ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo), Felipe Melo (zagueiro) e André (zagueiro)



Fluminense 2 x 1 Fortaleza (26ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Corinthians 3 x 0 Fluminense (Semifinal da Copa do Brasil 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Flamengo 1 x 2 Fluminense (27ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Felipe Melo (zagueiro)



Fluminense 4 x 0 Juventude (28ª rodada do Brasileirão 2022) - Felipe Melo (zagueiro) e André (zagueiro)



Atlético-MG 2 x 0 Fluminense (29ª rodada do Brasileirão 2022) - Felipe Melo (zagueiro) e Caio Paulista (lateral-esquerdo)



Atlético-GO 3 x 2 Fluminense (30ª rodada do Brasileirão 2022) - Felipe Melo (zagueiro) e André (zagueiro)



Fluminense 0 x 2 América-MG (31ª rodada do Brasileirão 2022) - Caio Paulista (lateral-esquerdo) e Calegari (lateral-esquerdo)



Avaí 0 x 3 Fluminense (32ª rodada do Brasileirão 2022) - Calegari (lateral-esquerdo)



Fluminense 2 x 2 Botafogo (33ª rodada do Brasileirão 2022) - Calegari (lateral-esquerdo) e André (zagueiro)



Corinthians 0 x 2 Fluminense (33ª rodada do Brasileirão 2022) - Calegari (lateral-esquerdo)



Fluminense 3 x 0 Goiás (37ª rodada do Brasileirão 2022) - Alexsander (lateral-esquerdo) e André (zagueiro)



Bragantino 0 x 1 Fluminense (38ª rodada do Brasileirão 2022) - Alexsander (lateral-esquerdo)



Resende 0 x 2 Fluminense (1ª rodada do Campeonato Carioca 2023) - Calegari (lateral-esquerdo)



Madureira 0 x 1 Fluminense (3ª rodada do Campeonato Carioca 2023) - Calegari (lateral-esquerdo)



Fluminense 0 x 1 Botafogo (5ª rodada do Campeonato Carioca 2023) - Calegari (lateral-esquerdo)



Volta Redonda 0 x 1 Fluminense (6ª rodada do Campeonato Carioca 2023) - Calegari (lateral-esquerdo)



Fluminense 2 x 0 Vasco (8ª rodada do Campeonato Carioca 2023) - Guga (lateral-esquerdo)

Atualmente, o Fluminense ocupa a terceira colocação do Campeonato Carioca. O time de Fernando Diniz folga no Carnaval e volta a campo no dia 25 de fevereiro, contra a Portuguesa, às 16h, no Maracanã.