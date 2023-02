Calegari - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/02/2023

Rio - O lateral-direito Calegari pode estar de saída do Fluminense para jogar nos Estados Unidos. O jogador entrou na mira do Los Angeles Galaxy, clube da MLS, que abriu negociações com o Tricolor. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "Netflu".

Volante na base tricolor, Calegari subiu para os profissionais em 2020 e passou a atuar como lateral-direito. Neste ano, começou a temporada como titular jogando improvisado na lateral-esquerda, mas acabou perdendo espaço nos últimos jogos.

Recentemente, Calegari chegou a ser alvo do Goiás e esteve próximo de deixar o Tricolor. No entanto, as negociações acabaram melando.

Calegari é o segundo jogador do Fluminense a entrar na mira de um clube americano. Na última sexta-feira, o time carioca recebeu uma proposta de R$ 15 milhões do Chicago Fire por John Kennedy