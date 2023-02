John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

21/02/2023

Após as negociações com o Chicago Fire, dos Estados Unidos, se encerrarem, John Kennedy entrou na mira de outro clube, dessa vez brasileiro. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, do portal "Goal.com", o atacante atraiu o interesse do São Paulo, que monitora a situação do jogador do Fluminense, mas emprestado até o final do Campeonato Paulista para a Ferroviária.

O jogador de 20 anos agrada ao departamento de futebol do Tricolor Paulista, especialmente do treinador Rogério Ceni.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até final de 2025, e o clube tem 60% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, existe uma taxa de vitrine de 10% para a Ferroviária em caso da venda do atacante, graças ao empréstimo. O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, também tem direito a 10% de uma futura venda, graças a uma carta de exclusividade para sua negociação.

John Kennedy é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com seis gols marcados, empatado com o argentino Galoppo do São Paulo e atrás de Róger Guedes, do Corinthians. Ao todo, disputou nove partidas com a camisa do Ferroviária, e, além dos gols, se destacou pela sua movimentação dentro de campo. Entretanto, a equipe de Araraquara segue na briga contra o rebaixamento para a série A2 do Paulistão.