Yago Felipe - Mailson Santana / Fluminense

Yago FelipeMailson Santana / Fluminense

Publicado 22/02/2023 11:00 | Atualizado 22/02/2023 11:00

Rio - O volante Yago Felipe, de 28 anos, está perto de deixar o Fluminense rumo ao Bahia. Porém, ainda há resistência no Tricolor de liberar o jogador. De acordo com informações do portal "NetFlu", a comissão técnica, encabeçada por Fernando Diniz, e parte do elenco tenta convencer Yago a permanecer.

Porém, a tendência é que o jogador realmente mude de ares. Atualmente no banco de reservas e desgastado com os torcedores, Yago Felipe recebeu uma proposta financeiramente superior por parte do Bahia. A negociação, caso aconteça, será em definitivo.



Yago chegou ao Fluminense em 2020 e foi titular a maior parte do tempo no clube carioca. No total, ele entrou em campo em 159 jogos, marcou seis gols e deu sete assistências.