Yago Felipe acertou com o Bahia - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 22/02/2023 15:20

Rio - O Fluminense acertou, nesta quarta-feira (22), a venda do volante Yago Felipe para o Bahia. O jogador já foi ao CT Carlos Castilho para recolher os seus pertences e se despedir de companheiros e funcionários. A informação é do portal 'ge'.

Para contratar o jogador de 28 anos, o clube do Nordeste, que recentemente vendeu 90% de sua SAF para o Grupo City, investiu R$ 8 milhões fixos. Tal valor pode subir para R$ 10 milhões devido ao bônus por metas que podem ser batidas pelo volante.

Yago Felipe, portanto, deixa o Fluminense após três anos no clube das Laranjeiras. O volante atuou em 160 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. No elenco atual, o jogador era o terceiro com mais partidas pelo Tricolor, perdendo apenas para Nino e Ganso.

O volante não vivia bom momento sob o comando de Fernando Diniz. Embora tenha sido titular na maioria dos jogos de 2022, Yago Felipe perdeu espaço e foi criticado em alguns compromissos, perdendo a vaga no setor de meio-campo.