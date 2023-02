John Kennedy em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 22/02/2023 14:46

Rio - Uma das maiores promessas do Fluminense, o atacante John Kennedy, hoje emprestado à Ferroviária-SP, tem sido sondado por diversas equipes. Após falha nas negociações com o Chicago Fire, especulou-se um possível interesse do São Paulo no jogador. No entanto, o presidente do clube paulista, Julio Casares, negou qualquer tipo de negociação por John Kennedy.

"São bons bons jogadores, mas nunca nem discutimos os nomes deles dentro do São Paulo. Pode descartar", disse, também se referindo ao atacante Bill, da Inter de Limeira, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2025. O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos do atleta. Porém, existe uma taxa de vitrine de 10% para a Ferroviária em caso da venda do atacante, graças ao empréstimo. Além disso, o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, também tem direito a 10% de uma futura venda, graças a uma carta de exclusividade para sua negociação.

Vice-artilheiro do Campeonato Paulista, John Kennedy disputou nove jogos pela Ferroviária, e marcou seis gols. O atacante está emprestado ao clube de Araraquara até o fim de março deste ano, e deve retornar ao Fluminense após este período. O vínculo do atacante com o Tricolor é válido até o fim de 2025.