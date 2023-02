Yago Felipe acertou com o Bahia - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 23/02/2023 11:22

Rio - De saída do Fluminense rumo ao Bahia, Yago Felipe já se despediu de seus companheiros das Laranjeiras. O volante fará falta no clube carioca, uma vez que era o terceiro jogador mais usado do elenco atual. Contudo, o Tricolor adota otimismo pela transferência, já que receberá um bom lucro em comparação ao valor que pagou por ele em 2020. As informações são do "GE".

Yago Felipe tinha 60% dos seus direitos econômicos ligados ao Fluminense, enquanto os outros 40% pertenciam à Tombense, clube com ligação ao empresário Eduardo Uram. O Bahia, por sua vez, adquiriu 90% do direitos do volante por aproximadamente R$ 10 milhões no total, sendo R$ 8 milhões fixos e a possibilidade de mais R$ 2 milhões de bônus. Os outros 10% continuam com clube das Laranjeiras.

O Fluminense vai embolsar R$ 4,8 milhões do valor fixo, e pode receber até R$ 6 milhões, caso as metas sejam batidas. Na maior circunstância, o lucro do clube carioca será de 2900%. Além disso, o Tricolor pode faturar com uma futura venda por manter parte dos direitos do jogador.

Yago Felipe, contudo, deixa o Fluminense após três anos no clube das Laranjeiras. O volante atuou em 160 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. No elenco atual, o jogador era o terceiro com mais partidas pelo Tricolor, perdendo apenas para Ganso, que tem 165, e Nino, que tem 195.

O volante não vivia bom momento sob o comando de Fernando Diniz. Embora tenha sido titular na maioria dos jogos de 2022, Yago Felipe perdeu espaço e foi criticado em alguns compromissos, perdendo a vaga no setor de meio-campo.