Yago deixa o Fluminense com 160 jogos disputados - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/02/2023 12:28

O Fluminense se despediu de Yago Felipe na manhã desta quinta-feira (23) com duas postagens nas redes sociais. Em uma delas, o volante aparece chorando após receber uma camisa com o número de jogos 160 pelo Tricolor e ser aplaudido pelos ex-companheiros, na quarta, quando esteve no CT Carlos Castilho.

Yago Felipe: G U E R R E I R O pic.twitter.com/CleGyebDeV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 23, 2023

"Aí, torcida do Fluzão, queria agradecer essa linda passagem que tive pelo clube. Desde o primeiro dia até hoje vocês me receberam muito bem. Só tenho gratidão pelo clube, continua minha torcida por vocês, porque são grandes. Quero a agradecer por tudo, pelo carinho e fica a minha gratidão", disse o jogador.



160 jogos, identificação enorme e muita entrega por essas três cores. Obrigado por tudo, @YagoFelipe20!



Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/NFa1d7E6v3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 23, 2023

Após três anos pelo Fluminense, Yago está a caminho do Bahia, que pagará R$ 8 milhões fixos. O Tricolor das Laranjeiras manterá 10% dos direitos econômicos e receberá R$ 4,8 milhões. Esse valor poderá chegar a R$ 6 milhões se metas forem cumpridas.



Com 160 jogos, o volante era o terceiro que mais entrou em campo pelo clube, com nove gols marcados e oito assistências.