Nino no treino do Fluminense: zagueiro lamentou saída de Yago - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nino no treino do Fluminense: zagueiro lamentou saída de YagoMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/02/2023 14:00

Apesar de manter o time titular, o Fluminense negociou Yago Felipe com o Bahia e Calegari está perto de ir por empréstimo ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A saída de dois jogadores que estavam na reserva, mas foram aproveitados em vários momentos, não preocupa Nino, que não vê o elenco tricolor enfraquecendo.



"As saídas são pontuais, tivemos jogadores chegando também e reforçando o elenco. O maior reforço é a base do time mantida. A gente continua com um elenco muito forte e preparado", garantiu o zagueiro em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23).

Amigo de Yago, Nino lamentou a saída, mas agora terá de se acertar com o volante sobre um outro assunto. Os dois foram responsáveis pela reforma do "Flusquinha', fusca que fez muito sucesso entre os torcedores.



"Ontem tivemos uma reunião lá em casa para decidir o que faríamos com o fusca, mas nada foi decidido", disse.



O zagueiro também explicou porque as conversas sobre a renovação de contrato com o Fluminense ainda não avançaram. Ele tem mais dois anos de contrato.



"Em breve teremos uma definição. Tenho um relacionamento muito transparente e de confiança com a diretoria, e a gente conversa sempre. Estamos focados na temporada e em tudo o que temos para viver. O futuro a Deus pertence", afirmou.