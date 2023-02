Torcida do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/02/2023 18:44

Com apenas 21 minutos de vida, o pequeno Guilherme Berger Vasconcellos foi registrado como sócio-torcedor do Fluminense. A tricolor Carol, casada com Alexandre, outro torcedor do clube das Laranjeiras, compartilhou a foto do perfil do filho no site oficial do Tricolor já com as roupas do time do coração.

"Hoje nasceu Guilherme e com 21 minutos de vida ele virou sócio do Fluminense. Temos um recorde?", perguntou a mãe do pequeno tricolor, marcando o perfil oficial do programa de sócios do clube.

A publicação fez sucesso no Twitter e já conta com mais de quatro mil curtidas e 775 mil visualizações. Torcedores de diversos clubes do Brasil interagiram no conteúdo exaltando a atitude dos pais.

Um usuário do Twitter chegou a brincar com a possibilidade de Guilherme virar torcedor do Flamengo, maior rival, mas Carol Berger rechaçou a ideia: "Impossível aqui em casa".