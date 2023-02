Lelê, atacante do Volta Redonda - Divulgação

Lelê, atacante do Volta RedondaDivulgação

Publicado 23/02/2023 16:56

Rio - O Fluminense pode ser o destino do atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. De acordo com o jornalista Victor Lessa, o Tricolor entrou na briga para contratar o jogador nas últimas horas.

Segundo o profissional, ainda não há negociações de fato, mas o jogador foi oferecido ao Fluminense. Fred, agora diretor de planejamento do Tricolor, entrou em contato com Lelê para tentar convencê-lo, em vão, a não entrar em campo contra o Falcon, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com isso, por já ter atuado pelo Volta Redonda, ele não poderá reforçar outro clube na competição.

Vale lembrar que a ida de Lelê para o Vasco já era dada como certa. O Gigante da Colina já havia topado pagar R$ 500 mil pelo empréstimo e desejava colocar uma cláusula de R$ 5 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Lelê é um dos grandes destaques do Campeonato Carioca. O atacante é o artilheiro do estadual, com sete gols, a frente de nomes como Gabigol, Pedro e Germán Cano.