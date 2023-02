Gabriel Pirani pode ser o novo reforço do Fluminense - Divulgação/Santos

Gabriel Pirani pode ser o novo reforço do FluminenseDivulgação/Santos

Publicado 23/02/2023 21:55

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação do meia Gabriel Pirani, de 20 anos, do Santos, em um acordo de empréstimo para a atual temporada. Em meio à saídas no elenco, como de Yago Felipe, para o Bahia, e Calegari, para o Los Angeles Galaxy, o Tricolor voltou ao mercado atrás por reposição. A informação é do 'ge'.

Pirani é uma das grandes revelações recentes das categorias de base do Santos e foi comandado por Fernando Diniz em 2021. Com o atual técnico do Fluminense, naquela temporada, foram 60 jogos disputados, sendo 45 comi titular, além de cinco gols e cinco assistências.

Já na última temporada, o jovem perdeu espaço no clube da Vila Belmiro e acabou sendo repassado por empréstimo para o Cuiabá, onde não teve destaque, com apenas 10 jogos e um gol marcado. Ele havia sido reintegrado este ano por Odair Hellmann, mas as contratações de Lucas Lima e Daniel Ruiz o afastaram novamente dos planos.

Gabriel Pirani chega ao Fluminense para ocupar uma lacuna após as saídas de Yago Felipe e Calegari - o segundo vinha sendo utilizado na lateral-esquerda, enquanto o primeiro havia perdido espaço no time titular com a reformulação no setor.