Disputa na lateral esquerda do Fluminense ficou em aberta após a lesão de Jorge - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/02/2023 07:00 | Atualizado 24/02/2023 15:20

Rio - Contratado para resolver o problema da lateral esquerda no Fluminense, Jorge rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, no treino da última terça-feira (21), e deverá passar por cirurgia. O clube não informou um prazo para recuperação, mas a estimativa de lesões deste nível são de seis a oito meses.

Jorge, de 26 anos, chegou por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras. No início da temporada, o lateral não conseguiu se firmar e teve problemas com a condição física, mas o Fluminense tinha expectativa que o jogador estivesse em condições para ser titular durante a reta final do Carioca e na Libertadores. Mas os planos foram frustrados.



Com a contratação de Jorge, o Fluminense emprestou Caio Paulista para o São Paulo e encaminhou a ida de Calegari para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, além de afastar Cristiano e liberá-lo para procurar outro clube. Com a lesão de Jorge, as coisas devem mudar. Sem o lateral, o técnico Fernando Diniz tem somente a opção de improvisar jogadores na posição.

No início deste ano, Diniz manteve o time que terminou a última temporada, com Calegari improvisado na esquerda - já que Alexsander, titular nas últimas rodadas do Brasileirão de 2022, estava disputando o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira e só retornou no último dia 16. Nos últimos dois jogos, Guga ganhou a vaga de Calegari e agradou o treinador.

No elenco, o Fluminense possui apenas dois laterais de origem pela esquerda: Marcos Pedro, que subiu para o profissional neste ano, além de Cristiano, que tinha sido liberado para procurar outro clube. Cristiano, no entanto, não encontrou outro lugar para jogar e foi reintegrado ao time, mas ainda não recebeu chances. A lesão de Jorge pode se tornar uma segunda chance.

Novamente com problema na lateral esquerda, o Fluminense pode ir ao mercado para reforçar a posição. Em entrevista recente, o presidente Mário Bittencourt revelou a possibilidade de contratar um jogador da Europa. O nome de Marcelo, revelado no clube e que recentemente rescindiu com o Olympiacos, da Grécia, está na mira, mas a negociação é complicada.

Além dos altos valores, Marcelo desperta o interesse de clubes como o Al Nassr, da Arábia Saudita, e que recentemente contratou Cristiano Ronaldo. O Fluminense ainda tem concorrência no Brasil, como o rival Botafogo, que nunca escondeu a vontade de contratar o lateral. O Tricolor, no entanto, aposta no projeto e na Libertadores para tentar repatriá-lo.

Após vencer o Vasco no último dia 12, o Fluminense ganhou 13 dias sem jogos para trabalhar e realizar os últimos ajustes antes da reta final do Carioca. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (25), às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor é o terceiro colocado, com 16 pontos.