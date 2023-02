Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 anos - Divulgação/Fluminense

Publicado 24/02/2023





Rio - O Fluminense anunciou Marcelo, lateral cria do clube e de carreira vitoriosa na Europa e na seleção brasileira, na tarde desta sexta-feira, no modo surpresa. A notícia pegou os tricolores desprevenidos e empolgou o apresentador Magno Navarro, do grupo Globo. Magno entregou toda a sua emoção tricolor e, em letras maiúsculas, anunciou o seu amor pelo clube. "Que que isso, pelo amor de Deus, meu Tricolor. Amo você! Olê, olê. Não sei o que falar", comentou Magno, na postagem da conta oficial do Fluminense, no Instagram.

Magno Navarro não segurou a empolgação com o anúncio de Marcelo de volta ao Fluminense Foto: Reprodução/Instagram

Confira outra resposta de Navarro no Twitter:

O clube publicou, por meio do Twitter, o retorno do lateral-esquerdo Marcelo, revelado pelo clube em 2005. Sem grandes detalhes, mas exatamente às 12 horas - número da camisa do lateral-esquerdo na maior parte da carreira.



Marcelo tem duas Copas do Mundo no currículo (2014 e 2018) e é multicampeão pelo Real Madrid. Atualmente com 34 anos, ele vem de uma temporada no Olympiakos, da Grécia, no qual disputou nove jogos e marcou três gols.



O Tricolor fez questão de publicar, após a foto do jogador com uma camisa atual do clube, um outro tuíte comprovando a surpreendente negociação. Contudo, ainda não estão expostos os termos da volta daquele que se tornou um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol.