Thiago Silva é o sonho do FluminenseDivulgação/Fluminense

Publicado 24/02/2023 16:48 | Atualizado 24/02/2023 16:49

Rio - Após anunciar a contratação do lateral-esquerdo Marcelo, o Fluminense pode encaminhar mais um reforço em breve. Trata-se do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra. Na publicação da sogra do lateral, a mulher do defensor, Belle Silva, prometeu o retorno para o Tricolor das Laranjeiras na próxima temporada.

"A gente se encontra ano que vem", escreveu Belle Silva.

Em entrevista ao programa "Seleção SporTV", o presidente Mário Bittencourt prometeu pelo menos mais dois reforços. O mandatário tricolor ainda revelou que vão priorizar a contratação de um zagueiro por causa da lesão de Manoel, que ficará fora dos gramados por cerca de 60 dias. Com isso, o nome de Thiago Silva voltou a circular nos bastidores.

Thiago Silva foi revelado no Fluminense e defendeu o clube entre 2006 e 2008. O zagueiro chegou a jogar uma temporada ao lado de Marcelo, que foi contratado pelo Real Madrid, da Espanha, em novembro de 2006. Além disso, os jogadores atuaram juntos na seleção brasileira nos ciclos e nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.

O Fluminense nunca escondeu o desejo de repatriar Thiago Silva. O clube tinha esperança em contratá-lo após a Copa do Mundo de 2022, mas o jogador, de 38 anos, decidiu renovar com o Chelsea por mais uma temporada. Desta forma, o Tricolor teria que esperar, pelo menos, até junho de 2024, quando encerra o vínculo do defensor com o clube inglês.

Por outro lado, o Fluminense surpreendeu nesta sexta-feira (24) com o anúncio do retorno de Marcelo. O jogador, de 34 anos, estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, onde atuou por seis meses. Ao todo, foram dez jogos e três gols. No futebol europeu, ele defendeu o Real Madrid entre 2006 e 2022.

No Real Madrid, Marcelo se tornou o estrangeiro com mais jogos e o maior campeão da história do clube. Em 17 temporadas, disputou 546 jogos e conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, seis La Ligas, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha e três Supercopas da Europa.

Revelado no Fluminense, Marcelo subiu para o profissional em 2005. Ao todo, disputou 40 jogos, marcou seis gols e conquistou os títulos do Campeonato Carioca e Taça Rio de 2005. O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de duas semanas, após concluir os trâmites de sua mudança.

Marcelo é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para 2023. Além dele, o clube contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Giovanni e Lima, e o atacante Keno. A diretoria também renovou os contratos do goleiro Fábio, do lateral Samuel Xavier, dos zagueiros Manoel e David Braz, dos volantes André e Martinelli, dos meias Arias, Ganso e Michel Araújo, e do atacante Cano, além do técnico Fernando Diniz.