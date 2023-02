Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

24/02/2023

O Fluminense deve ter Alexsander e Paulo Henrique Ganso no time titular para o jogo contra a Portuguesa, que acontece às 16h deste sábado, no Maracanã. A informação foi dada pelo site "ge".

Volante de origem, Alexsander já retornou da Seleção Brasileira sub-20, foi testado novamente na lateral esquerda e deve ganhar a vaga para a partida. O camisa 10, por sua vez, retorna ao time após se recuperar de um problema na coxa, que o tirou do clássico com o Vasco, na rodada passada.

Dessa forma, um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Os únicos desfalques do Tricolor são Jorge e Manoel. O lateral sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, e deverá ser submetido à cirurgia. Já o zagueiro passou por uma artroscopia no joelho direto, já que sofreu uma lesão no menisco.