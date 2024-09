Alexandre Jesus durante treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Alexandre Jesus durante treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 02/09/2024 17:38

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Botafogo-SP, Alexandre Jesus acertou sua transferência para o clube de Ribeirão Preto. O atacante, que é artilheiro da equipe na Série B com quatro gols, assinará um novo contrato, válido até agosto de 2027.

Até então detentor dos direitos do jogador, o Flu havia recebido uma proposta do Chaves, de Portugal, que buscava um substituto para repor a saída de Hector Hernández, que foi para o Corinthians.

O Tricolor, então, notificou o Botafogo-SP da oferta, já que havia uma prioridade para exercer o direito de compra do atleta no contrato de empréstimo. Assim, o clube de Ribeirão Preto adquiriu 50% dos direitos econômicos de Alexandre Jesus. O Flu ficará com 20% e o atacante com os 30% restantes.

No Fluminense desde 2020, o atleta fez somente 15 jogos pela equipe profissional, marcou um gol e deu uma assistência.